PSC i CiU de Llançà anuncien una moció de censura contra l´alcalde, Guillem Cusí (ERC)

Pere Vila, segon per l´esquerra, adreçant-se a la qüestió de confiança

El PSC i CiU de Llançà han anunciat que presentaran dimarts al matí una moció de censura contra l'alcalde, Guillem Cusí (ERC). Les dues parts han arribat finalment a un acord per governar fins a finals de legislatura. Els convergents recuperarien el govern que un acord ERC, PSC i APL els va fer perdre a les passades eleccions, tot i obtenir la majoria de vots, cinc dels once regidors del consistori.

La moció és la conseqüència de la qüestió de confiança a la qual es va sotmetre l'alcalde el passat 15 de desembre en un ple extraordinari vinculada als pressupostos. El vot contrari del soci de govern socialista li va impedir aprovar-los i Cusí va optar per expulsar del govern als dos regidors socialistes.

Tenien un mes, els partits del consistori, per presentar una moció de censura o els pressupostos haurien quedat aprovats. El portaveu de CiU, Pere Vila, ja va mostrar públicament la intenció de buscar un acord amb els altres partits. Va informar que havia intentat el pacte amb el PSC, encapçalat per Francesc Guisset, des de les passades eleccions i que havia rebut un no en tres ocasions.

El consistori de Llançà està format per cinc regidors de CiU, tres d'ERC, dos del PSC i un d'APL. A les passades eleccions un pacte ERC, PSC i APL va impedir als convergents governar.