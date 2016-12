Roses suspèn la comissió del Royal Marine després que s´hagi portat a fiscalia

n L'Ajuntament de Roses ha suspès cautelarment la comissió especial d'informació pel cas Royal Marine II després que Unió Municipalista hagi entrat una denúncia a Fiscalia per presumptes delictes de prevaricació i malbaratament de cabals públics. No es reprendrà fins que es resolgui el tema judicial.

L'alcaldessa, Montse Mindan, en declaracions a la televisió local explica que va considerar que no era normal que hi hagués dues investigacions del mateix i va demanar al secretari municipal un informe per si era pertinent suspendre-la. «Diu que considera que és una decisió encertada i com a presidenta que les convoca, vaig comunicar que ho suspenia». Per Mindan, «el contingut de les dues és en principi el mateix i no es pot està investigant en dues comissions, una de penal i l'altra d'administrativa». Afegeix que en el moment que fiscalia «ens comuniqui que no és incompatible una amb l'altra, la comissió continuarà».

Unió Municipalista anunciava la setmana passada que havia decidit acudir a fiscalia. Considera que tant Carles Pàramo, alcalde en el moment en què es va donar la llicència, com Montse Mindan, alcaldessa quan es va decidir indemnitzar amb 2,2 milions als quals van interposar la demanda per evitar l'enderroc, haurien pogut cometre delictes. Demana la dimissió de tots dos.

Mindan reitera, com va publicar Diari de Girona, que no pensen dimitir, que no estan preocupats, i que estan convençuts que les coses es van fer ben fetes.