465 participants en la Cursa de la Dona de La Jonquera

La sisena edició de la Cursa de la Dona de la Jonquera ha comptat amb 465 participants que han fet un recorregut de cinc quilòmetres pel centre urbà. La guanyadora ha estat la figuerenca, Sònia Bassas amb un temps de 21 minuts i 20 segons.

La cursa ha començat a les deu del matí des del carrer Major. Hi han participat corredors però també families que s'han sumat a la iniciativa per recollir fons per Sant Silvestre. Sònia Bassas ha obtingut el primer lloc seguida de Miriam Palomeras, de la Jonquera, amb 26 minuts i 42 segons; i Eugenia Vizern amb 27 minuts i un segon. El primer premi ha estat una estada a Can Xiquet de Cantallops; el segon un val de 200 euros per gastar a l'Elefant Rosa del Pertús, i el tercer un quadre de l'artista local, Eshter Parés.

La cursa de la Dona de la Jonquera l'organitza el Centre Excursionista de la Jonquera i la secció local de la Fundació Oncolliga de Girona. Va néixer fa sis anys amb la intenció de potenciar l´esport entre les dones, menys nombroses en les curses populars, i alhora ajudar en alguna causa. Els diners s'entregaran una vegada més a la Fundació Oncolliga de Girona de lluita contra el càncer. El preu de la inscripció anticipada és de 8 euros i inscriure´s el mateix dia té un cost de 10 euros.

La cursa ha acabat pels volts d eles onze del matí i s'ha ofert una xocolatada per a tots els assistents.