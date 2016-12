Figueres recupera poc a poc la normalitat després del final de la vaga d'Ecoserveis

Les escombraries van desapareguen del voltant dels contenidors dels carrers de Figueres que va recuperant la normalitat però la brutícia encara és visible a molts punts. Des del dia de Nadal funciona un dispositiu extraordinari que hauria de servir perquè avui la ciutat acabés neta. A molts carrers encara s'hi amunteguen bosses de deixalles i les fulles i brutícia s'acumula en molts punts. En altres on durant quatre dies ningú va buidar els contenidors avui apareixen nets.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ja va anunciar en desconvocar-se la vaga després de la maratoniana reunió de dissabte de dotze hores de negociació que esperava que avui, per Sant Esteve, es recuperés la normalitat. No és una feina fàcil perquè durant els quatre dies no només s'han acumulat escombraries de tota mena sinó també brutícia als carrers.

Un passeig per la ciutat permet veure encara el contrast en punts per on han pogut passar els serveis de neteja i altres on es mantenen les bosses acumulades, al costat de cartons, i trastos llançats pels veïns. Hi ha hagut serveis mínims no només en la recollida i neteja sinó també a la deixalleria municipal oberta només unes hores al dia.

La situació es va normalitzant després que els sindicat Comissions Obreres (CCOO), CO.BAS i l'Ajuntament de Figueres tanquessin dissabte a mitjanit l'acord. A la sortida, el representant de CCOO, Pau Gálvez, va manifestar que l'acord és bo perquè "acaba amb l'escala salarial" que contemplava la primera proposta de l'ajuntament. Va ser un dels punts que va encallar la negociació els quatre dies. Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip, es mostra satisfeta amb l'acord i va assegurar que "tenien clar que no s'aixecarien de la taula de negociació sense un acord".

Felip va admetre que durant la negociació va haver-hi "moments complicats" però celebrava poder "fer caure aquells murs que no permetien arribar a un acord". També es mostrava "satisfeta" tant per la desconvocatòria de vaga com pel fet que s'ha aconseguit "un bon acord", que "respectarà els drets actuals dels treballadors i garantirà la pau social a Fisersa", la nova empresa que absorbirà una trentena de membres de la plantilla d'Ecoserveis.

Per la seva banda els sindicats es mostraven molt satisfets perquè havien aconseguit que no hi hagués una escala salarial dins l'empresa i, per tant, fes bo el lema d'una de les pancartes que portaven en les concentracions, que deia 'mateixa feina, mateix salari'. El representant sindical de CCOO Pau Gálvez reconeixia que no havien pogut obtenir algunes millores salarials que preveien, però el punt clau de l'acord s'havia aconseguit.

En un comunicat els sindicats van explicar els detalls de la negociació i van fer una crítica a l'ajuntament per haver tancat un acord "a córrer cuita" la nit de Nadal quan el problema feia quinze anys que se sabia. També han volgut agrair la comprensió i paciència dels ciutadans de Figueres.Els sindicats han negociat les condicions del personal d'enllumenat i jardineria que s'integrarà a Fisersa. La resta, els d'escombraries i neteja, seran contractats per l'empresa a qui s'adjudiqui el concurs.

Les dues parts mantenien converses des de feia un any. Hi ha hagut dues amenaces de vaga que s'han fet enrere i fins a quatre mediacions davant Treball.

Canvi d'empresa

L'origen del conflicte és l'extinció de contracte d'Ecoserveis, l'empresa mixta de Figueres encarregada de gestionar la neteja viària, la recollida d'escombraries i el manteniment de l'enllumenat públic. La possiblitat de dividir la plantilla va posar el personal en alerta. La finalització de la concessió, actualment prorrogada, suposarà el traspàs de part dels 115 treballadors –personal encarregat de l'enllumenat i manteniment de parcs i jardins, a l'empresa municipal Fisersa-, mentre que la resta de plantilla, el personal de neteja i recollida d'escombraries, hauran de ser contractats per la nova empresa adjudicatària que es designarà mitjançant concurs.

Els empleats consideraven que no hi havia garanties del manteniment dels llocs de treball, i es queixaven perquè la proposta del consistori acabava oferint sous diferents per treballadors que feien la mateixa tasca. Si s'incorporava personal nou del mateix servei, podia cobrar menys.

L'ajuntament ha insistit durant tot la negociació que es comprometia a no aplicar mesures laborals que comportessin l'extinció dels contractes dels treballadors subrogats, a l'empara de causes objectives de tipus productiu, econòmiques o organitzatives. També contemplava plenes garanties de les condicions individuals més beneficioses dels treballadors d'Ecoserveis, sense posar en perill les condicions de la plantilla de Fisersa. La postura del consistori comptava amb el suport dels sindicats UGT i CSIF, així com dels comerciants de la ciutat, afectats per la vaga.

Calen foc a contenidors

La reunió decisiva que va desencallar el conflicte va venir marcada per els incidents la matinada anterior on es van cremar cinc contenidors i es van produir danys en algunes parets. També es van rebentar els fars d'un camió de les escombraries que feia un servei privat per anar a recollir brossa a un hipermercat de la zona.