L'Ajuntament de Vilajuïga rebaixa l'IBI un 19 per cent

L'Ajuntament de Vilajuïga ha aprovat un pressupost d'1.012.300 euros que inclou una rebaixa del 19% de l'IBI. Per a l'alcaldessa, Joana Cobo, la mesura suposa complir amb el compromís «que vam adquirir durant l'any, quan ens vam veure obligats a pujar l'IBI de forma contundent per equilibrar els comptes del municipi i no perdre les subvencions que teníem atorgades».

L'any passat l'Ajuntament va pujar l'IBI un 100%, tot i que inicialment preveia fer-ho en un 150%. Malgrat la rebaixa, continuarà molt per sobre d'anys anteriors. Per a l'alcaldessa, ara se situa en xifres similars als municipis de l'entorn. El govern, remarquen, deixarà d'ingressar 98.000 euros i haurà d'anar amb compte amb les despeses.