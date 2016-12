Obren al trànsit la polèmica rotonda als Aiguamolls de l'Empordà

La polèmica rotonda de la cruïlla de la Mugueta que uneix els nuclis de Castelló d'Empúries i Empuriabrava però que se situa en mig del corredor ecològic que uneix els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE). La Diputació de Girona ha acabat els treballs i divendres es va restablir la circulació.

El projecte de "Millora d´una intersecció a la carretera que uneix Empuriabrava amb Castelló" ha suposat la construcció d'una rotonda d'un radi de 20,5 m (voral inclòs), amb un anell de paviment de llambordins d´un metre d´amplada. També se l´ha dotat d´enllumenat perimetral i lluminàries d´aproximació en els ramals d´accés. Els treballs han tingut un cost de 201.228 euros.

El projecte, segons l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, té com a objectiu millorar la seguretat viària i la capacitat de la intersecció entre el vial que connecta Empuriabrava i el nucli de Castelló, amb el que prové de la C-260 en direcció a Roses. El vial secundari que és el camí de Can Bech dóna accés a diverses activitats entre elles el Butterfly Parc. Se'l considera un punt negre on hi ha sovint accindents.

El Parc Natural atura les obres

La rotonda se situa en un punt sensible, en un connector ecològic del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El parc natural va aturar els treballs perquè la zona d'actuació no està dins del Parc però sí que està inclosa en el seu Pla Especial com a zona de connectivitat i que, per tant, les obres requerien un «informe preceptiu» d'impacte ambiental.

Uns mesos més tard es van reprendre. L'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà ho va denunciar acusant la Diputació de tenir un afany d'executar obres viàries. Des de la Diputació i l'Ajuntament insisteixen que és necessària.