PSC i CiU de Llançà anuncien una moció de censura contra l'alcalde, Guillem Cusí

Pere Vila, primer per l´esquerra, adreçant-se a l´alcalde durant la qüestió de confiança.

El PSC i CiU de Llançà han anunciat que presentaran dimarts al matí una moció de censura contra l'alcalde, Guillem Cusí (ERC). Les dues parts han arribat finalment a un acord per governar fins a finals de legislatura. Els convergents recuperarien el govern que un acord ERC, PSC i APL els va fer perdre a les passades eleccions, tot i obtenir la majoria de vots, cinc dels onze regidors del consistori.

La moció de censura és la conseqüència de la qüestió de confiança a la que es va sotmetre l'alcalde el passat 15 de desembre en un ple extraordinari vinculada als pressupostos. El vot contrari del soci de govern socialista li va impedir aprovar-los i Cusí va optar per expulsar del govern els dos regidors socialistes. Es va sotmetre a la qüestió de confiança, en què va demanar «corresponsabilitat» i que se li permetés governar en minoria. Però el cap de llista socialista, Francesc Guisset, va titllar-lo de «cínic», d'haver-los «menystingut» i «humiliat» amb l'expulsió del govern i no haver fet prou esforços per trobar una entesa.

Els partits del consistori tenien un mes per presentar una moció de censura. En cas que no prosperés, els pressupostos queden aprovats i l'actual equip de govern (ERC i APL) podria continuar en minoria.

El portaveu de CiU, Pere Vila, ja va mostrar públicament la intenció de buscar un acord amb els altres partits. De fet, va dir públicament que havia intentat el pacte amb el PSC des de les passades eleccions i que havia rebut un no en tres ocasions. L'última vegada fa tan sols fa quinze dies, durant una reunió amb el regidor del PSC que va declinar l'oferta dient que les condicions no eren les idònies i que volien seguir al govern amb ERC i APL.

El consistori de Llançà està format per cinc regidors de CiU, tres d'ERC, dos del PSC i un d'APL. A les passades eleccions un pacte ERC, PSC i APL va impedir als convergents governar.

Això posava fi a 36 anys consecutius de governs convergents. Ara anuncien la moció que els pot tornar al govern de Llançà. Tots els regidors que participen de la moció compareixeran dimarts després d'entrar-la a l'Ajuntament.