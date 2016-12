Sorprenen dos lladres amb un camió robat a Garrigàs

Conduïen un camió robat i van començar a buidar la càrrega de radials d'un tràiler aparcat a l'àrea de servei de l'AP-7 a Capmany (Alt Empordà). La jugada, però els va sortir malament. El camioner, que va escoltar sorolls, els va sorprendre emportant-se la mercaderia després d'haver-li foradat la lona i va alertar la policia. Els lladres, un jove de 22 anys i el seu còmplice, van fugir en direcció sud per l'autopista mentre una patrulla dels Mossos d'Esquadra els perseguia. Van abandonar el camió a la següent àrea de servei, van saltar la tanca de protecció de l'AP-7 i van començar a córrer per les bardisses. Els agents en van poder atrapar un, però el seu còmplice va aconseguir fugir. Al jove arrestat se li imputa un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle i un altre de robatori amb força.

Els fets van tenir lloc aquest passat 22 de desembre. Cap a quarts de sis de la matinada, els dos lladres van arribar a l'àrea de servei de l'AP-7 a Capmany. Conduïen un camió robat, que s'havien endut de la zona de Barcelona feia aproximadament un mes (el passat 28 de novembre).

Aprofitant l'empara que els donava la foscor, els lladres es van acostar a un dels tràilers que hi havia aparcats. Van foradar la lona, van començar a robar la mercaderia (radials de la marca Hitachi) i l'anaven traspassant al camió robat.

El transportista a qui estaven robant, però, va escoltar sorolls i va sorprendre'ls en plena feina. Mentre els lladres fugien en direcció sud, l'home va trucar als Mossos i els donar detalls del camió amb què havien marxat. No només els va dir que era petit, sinó que fins i tot els hi va arribar a donar part de la matrícula.

Persecució i saltar una tanca de 2 metres

Els Mossos d'Esquadra van començar a perseguir els sospitosos i, una vintena de quilòmetres més enllà, una patrulla va veure com els dos lladres sortien de l'AP-7 a tota velocitat, aparcaven el camió a l'àrea de servei de Garrigàs i fugien corrents saltant la tanca de protecció de l'autopista.

Els mossos van començar a perseguir-los per la zona de bardisses i, al cap de poca estona, van poder atrapar un dels fugitius. Es tracta d'un jove de 22 anys, procedència marroquina i veí de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). El seu còmplice, però, va aconseguir fugir.

Els mossos van detenir el lladre per un delicte de robatori amb força i posteriorment, després de comprovar que el camió també era robat, per un altre de robatori i furt d'ús de vehicle. La policia va retornar tant el vehicle com la càrrega de radials als seus propietaris.

El jove, que no té antecedents, va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Després de prestar declaració, va quedar en llibertat provisional.