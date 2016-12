Unió de Roses vol que Josep Antoni Valdera torni l'acta de regidor

Unió Municipalista de Roses ha anunciat que han reclamat a l'únic regidor de Roses, Josep Antoni Valdera, l'acta de regidor. El motiu és que Valdera s'ha donat recentment de baixa del partit. Aquest els recorda que en les passades eleccions no es va presentar ramb Unió, que ho feia amb CiU a tot Catalunya, i amb militants i simpatitzants van fundar UMdC.

Valdera ha explicat que veient el futur d'Unió, que probablement despareixerà, ha decidit donar-se'n de baixa. L'assemblea local es va reunir la setmana passada per escollir la nova executiva que encapçala Antoni Carrasco. Aquest ha explicat que ara es produeix una situació anòmala perquè «cal tenir present que en aquests moments hi ha un regidor al consistori que malgrat treballar amb aquestes sigles no representa el que és i significa Unió».

Valdera optava a encapçalar CiU a les passades eleccions. En no poder-ho fer i per les discrepàncies amb Carles Pàramo es va presentar amb UMdC. No representava Unió, diu, i per això creu que no ha de tornar l'acta.