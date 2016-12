Col·locaran una «bicicleta blanca» on va morir atropellat un ciclista a Roses

La plataforma Mou-te en bici té previst col·locar divendres una "bicicleta blanca" al lloc on va ser atropellat mortalment el 9 d'octubre a Roses un ciutadà belga, Ronny Hilaire Soenen, per part d'un conductor que circulava a tota velocitat i drogat. És un acte d'homenatge al ciclista i "un crit d'alerta", remarquen des de l'associació "perquè no hi hagi cap més ciclista mort a les carreteres".

L'atropellament va passar a la carretera de Canyelles, que uneix el Far amb les platges de l'Almadrava i les Canyelles quan un vehicle, un Porsche Cayenne de color negre amb matrícula espanyola i conduït per un home, Frederic Boher, de 38 anys, el va envestir. El conductor va donar positiu en el test de drogues per cocaïna. La víctima va morir a l'acte perquè el vehicle el va arrossegar fins que va anar a caure a un terraplè.

La plataforma Mou-te en bici va anunciar a principi de mes que volia demanar exercir l'acusació popular. Va remarcar que és la primera vegada que una entitat que agrupa usuaris de la bicicleta tira endavant una acció judicial com aquesta, però que volien un càstig exemplar i fer palès que el conductor va cometre «un acte criminal». I va avançar que volia col·locar la bicicleta blanca al lloc de l'accident.

A l'acte d'homenatge, que està previst a les dotze del migdia, hi intervindran l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el president de l'entitat, Xavier Corominas.