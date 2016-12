Castelló destina 810.000 euros del pressupost del 2017 al passeig

El govern (ERC, CiU) de Castelló d'Empúries ha aprovat un pressupost pel 2017 de 23,4 milions d'euros, dels quals 2,5 milions són inversions, un 4,56% més que el 2015. D'aquestes, la inversió més gran serà per al passeig d'Empuriabrava, amb 810.000 euros que es considera que ha de donar un revulsiu econòmic a la marina que celebrarà l'any vinent cinquanta anys.

L'any vinent ha de començar la tercera fase de les obres al front marítim i també es preveu tirar endavant l'enjardinament de la platja. Per als primers treballs s'hi destina una partida de 310.948 euros i 500.000 per a l'enjardinament. L'Ajuntament ja ha manifestat reiteradament que és una de les obres més importants. L'espai ha estat trenta anys en mans d'una concessionària que no hi va portar a terme cap transformació.

La resta de les inversions, segons l'Ajuntament, estan destinades a obres per posar al dia i millorar el municipi. Destaquen la millora dels Ponts de vianants sobre els canals d'Empuriabrava (105.000 euros), l'enllumenat del passeig de les Oques (25.000 euros) i de Puigmal (107.000 euros), o la renovació del 66% dels contenidors existents (152.000 euros).

D'entre les partides han remarcat que se n'ha creat una d'específica per a l'Ocupació i adquisició d'habitatge social i una altra que es destinarà a la celebració dels 50 anys d'Empuriabrava. Respecte a la primera, el govern sosté que «s'ha intentat posar un accés més social als pressupostos, dotant i forçant partides que contribueixin a la cohesió social».

I per a Empuriabrava, «s'entén des de l'equip de govern que tots els actes previstos han de servir per donar a conèixer el passat, el present i futur de la nostra marina».

Des de les diferents àrees hi haurà consignacions pressupostàries complementàries per portar a terme activitats.

El pressupost municipal és de 22.362.403 euros, un 4,41% més que el 2015, als quals se sumen el d'Ecomuseu Farinera (216.517,6 euros); l'Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques 590.958 euros; i l'Escola Municipal de Música (166.325 euros). Per a la societat municipal Castelló d'Empúries 2000 es destinen 3.031.654 euros.

El capítol de despeses

El capítol de despesa manté un increment com la resta del pressupost. La despesa per a amortitzacions és la que més puja, un 15,15%, seguida de la despesa corrent i serveis, un 6,34%. L'endeutament a llarg termini a finals del 2017 està previst en el 57,36%, una disminució del 0,57% respecte a 2016.

El pressupost es va aprovar amb els vots de CiU i ERC. El PP i el PSC es van abstenir, i UDEM i Plataforma Cívica van votar-hi en contra.

Crítiques per manca de participació

UDEM i Plataforma Cívica van ser els més crítics amb el govern. Juntament amb el PSC i PP van coincidir que ha faltat participació per part dels grups de l'oposició. "Un cop més ens ha faltat al respecte, no només a nosaltres si no als més de 1300 persones que estan representades per l'oposició", va manifestar el portaveu de Plataforma Cívica, José Maria Gallego per la falta de participació i per donar-los només un cap de setmana per estudiar-lo. El regidor del PSC, Jaume Moret, considera que almenys se'ls hauria pogut deixar participar en alguna de les partides.

Gallego també va criticar poca inversió a Empuriabrava i el regidor d'UDEM va treure que, malgrat manifestar públicament que intentaria treure la zona blava, no hi hagi cap previsió per fer-ho.

L'alcalde de Castelló, Salvi Güell, va defensar-se manifestant que podien consultar el pressupost a l'Ajuntament des de fa vuit dies. D'altra banda, va defensar hi ha una partida de participació ciutadana per als pressupostos de l'any vinent i que s'ha promogut la participació ciutadana per als cinquanta anys d'Empuriabrava i hi ha una partida de 255.000 euros.