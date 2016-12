Figueres obre la tercera edició de la Factoria Lúdica i d´Enginy

L'Ajuntament de Figueres posarà en marxa aquest divendres i fins al proper 4 de gener la tercera edició de l'anomenada Factoria Lúdica i de l'Enginy a la Casa Empordà i diverses sales dels Museus del Joguet, de la Tècnica i de l'Empordà.

L'espai té com a objectiu oferir experiències noves i interessats a través de tallers i activitats per a la família. Enguany, a l'oferta d'anys anteriors de jocs de taula, activitats creatives de música, teatre, scrapbook, màgia i jocs de construcció, s'hi incorporen activitats de cuina i la visita al refugi antiaeri de la plaça del Gra. Es tracta d'una iniciativa transversal on participen l'Ajuntament i diverses entitats de la ciutat.