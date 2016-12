Abandonen 80 gats en una casa desnonada a Empuriabrava

L'Associació Progat i Gos Empuriabrava ha llançat un crit d'auxili a través del seu compte de Facebook en què reclama ajuda per acollir i tenir cura d'una vuitantena de gats que han estat abandonats en una casa d'Empuriabrava. L'inquilí, que devia patir la Síndrome de Noè, convivia amb els felins, però s'ha vist obligat a deixar el domicili a causa d'un desnonament.

L'entitat protectora d'animals d'Empuriabrava parla d'un cas d'extrema gravetat, perquè no té suficients recursos per fer-se càrrec de tants gats de cop. "Ens han encarregat la custòdia de 80 gats procedents d'un cas d'una Síndrome de Noè", s'exposa en el comunicat de Progat i Gos, i s'hi afegeix: "Hem portat al refugi els més petits però no tenim capacitat suficient per at tots. De moment, continuen a la casa fins que trobem una solució. Només tenim dos mesos de marge."

Es requereixen voluntaris disposats a ajudar-los, cases d'acollida i tot aquell material que es pugui aportar, com pipetes, sorra, productes de neteja... Els responsables de l'associació asseguren que faran tot el possible per garantir un bon futur a tots els gats, però que els cal ajuda perquè estan "desbordats".

Els interessats a prestar la seva ajuda es poden adreçar al compte de Facebook de Progat i Gos Empuriabrava.

El desnonament de la vivenda situada al sector Puigmal d´Empuriabrava es va produir el 19 de desembre. L´Ajuntament no va conèixer la situació fins a la data en què la Policia Local que actuava en el desnonament per ordre judicial va demanar als serveis tècnics per si podia fer gestions. Es van posar en contacte amb les associacions d´animals i amb el nou propietari que, segons ha informat l´Ajuntament, els va donar un marge de temps perquè poguessin retirar els animals.

El trastorn per acumulació d'animals, conegut popularment com a Síndrome de Noè, és un desordre psiquiàtric que consisteix a acumular un gran nombre d'animals de companyia a casa sense proporcionar-los les cures mínimes.