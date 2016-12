Abandonen 80 gats en una casa desnonada a Empuriabrava

L'Associació Progat i Gos Empuriabrava ha llançat un crit d'auxili a través del seu compte de Facebook en què reclama ajuda per acollir i tenir cura d'una vuitantena de gats que han estat abandonats en una casa d'Empuriabrava. L'inquilí, que devia patir la Síndrome de Noè, convivia amb els felins, però s'ha vist obligat a deixar el domicili a causa d'un desnonament.

L'entitat protectora d'animals d'Empuriabrava parla d'un cas d'extrema gravetat, perquè no té suficients recursos per fer-se càrrec de tants gats de cop. "Ens han encarregat la custòdia de 80 gats procedents d'un cas d'una Síndrome de Noè", s'exposa en el comunicat de Progat i Gos, i s'hi afegeix: "Hem portat al refugi els més petits però no tenim capacitat suficient per at tots. De moment, continuen a la casa fins que trobem una solució. Només tenim dos mesos de marge."

Es requereixen voluntaris disposats a ajudar-los, cases d'acollida i tot aquell material que es pugui aportar, com pipetes, sorra, productes de neteja... Els responsables de l'associació asseguren que faran tot el possible per garantir un bon futur a tots els gats, però que els cal ajuda perquè estan "desbordats".

Els interessats a prestar la seva ajuda es poden adreçar al compte de Facebook de Progat i Gos Empuriabrava.



El trastorn per acumulació d'animals, conegut popularment com a Síndrome de Noè, és un desordre psiquiàtric que consisteix a acumular un gran nombre d'animals de companyia a casa sense proporcionar-los les cures mínimes.