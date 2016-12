C's reclama a Figueres que aclareixi la negociació de la vaga

El grup municipal de Ciutadans (C's) a l'oposició de Figueres reclama al Govern local «transparència» i que expliqui el procés negociador en el conflicte de la vaga d'escombraries que es va produir la setmana passada. La formació reclama, en definitiva, explicacions sobre el cas i que «es depurin responsabilitats sobre la gestió de la crisi», així com una avaluació de les conseqüències de l'acord a curt, mitjà i llarg termini per a l'empresa i l'Ajuntament».

En aquest sentit, Amelló ha anunciat que la formació portarà al proper ple una moció «de control» per aclarir «la gestió, les causes i els efectes del procés», La formació creu que el Govern no ha estat a l'altura.