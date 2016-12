Figueres adjudica l'obra per posar el centre d'aliments al local del Sant Pau

El local va començar a llogar-se el 2010 i fins ara no ha tingut cap ús

El local va començar a llogar-se el 2010 i fins ara no ha tingut cap ús Diari de Girona

L'Ajuntament de Figueres ha adjudicat a l'empresa Excavaciones Ampurdán 2000 SL les obres d'adequació de la part del polèmic local del Sant Pau -a la banda del carrer Escoles- per a traslladar-hi el Centre de Distribució d'Aliments (CDA). Paral·lelament, s'ha fet una nou tràmit per a posar a licitació les obres de l'altre espai, on s'han de traslladar les oficines municipals de Benestar Social.

El lloguer i posterior compra d'aquest local ha estat un dels temes més polèmics no només d'aquest mandat sinó de l'anterior presidit per l'exalcalde i ara conseller de Cultura, Santi Vila. L'arrendament es va fer al 2010 per un preu mensual de 5.000 euros, que es van acabar rebaixant als 4.000 amb opció a compra. Finalment, després d'anys de crítiques, l'alcaldessa, Marta Felip, va executar la compra a finals de l'any passat.

De fet, fins i tot es va començar a tramitar abans la reforma que l'adquisició de l'espai. Sobre l'operació, que el PP va portar fa temps a l'Oficina Antifrau, planava la sospita. Fins i tot, un jutjat de Figueres va incoar diligències per un presumpte delicte de malversació del qual, per ara, no es tenen notícies.

La licitació de la primera part dels treballs es va arribar a endarrerir mig any i, finalment, a mitjans d'agost es va tirar endavant. S'hi van presentar fins a catorze empreses i s'ha acabat adjudicant a Excavaciones Ampurdan que ho executarà per un import de gairebé 290.000 euros, una mica per sota del pressupost inicial del projecte valorat en 300.000 euros.

D'altra banda, el Govern va aprovar en Junta la setmana passada la classificació de les propostes admeses per a la licitació de les obres d'adequació del local del Sant Pau per a fer-hi oficines administratives. Es tracta del tràmit previ per a posar a licitació els treballs que han de permetre traslladar-hi també les oficines de Benestar, que ara es troben en condicions pèssimes a la zona de la plaça del Sol. Aquestes obres també estaven valorades en 300.000 euros més.