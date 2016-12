L'Escala començarà al gener l'obra del front marítim

Les obres de la segona fase de reforma del front marítim de l'Escala començaran el mes vinent. Els permisos per part de Costes han tardat més del previst i s'ha optat per no començar just per les festes. Les de la primera fase, de la Platja, estan acabades però pendents de posar en servei els contenidors soterrats.

El projecte suposarà la continuació de la fase de millora de la Platja a la Punta que es continuarà fins al Port d'en Perris. Els treballs estan aprovats i adjudicats i s'esperava poder començar el mes de novembre.

A preguntes del regidor de CiU, Martí Guillem, sobre les obres i els permisos necessaris, el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill,va explicar al darrer ple que encara estava en tràmit l'obtenció dels permisos per part de Costes de l'Estat i Generalitat. Per això ja estava previst informar els veïns que els treballs s'espera que comencin en les primeres setmanes de gener, després de les festes de Nadal.

Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Excavacions i Pintures Sau-EPSA i tenen un termini d'execució de quatre mesos. Són la segona fase del projecte de millora del front marítim del centre històric.

El projecte que ara s'inicia millorarà l'espai entre la Punta i la platja del Port d'en Perris seguint la imatge del primer tram. Tenien un cost inicial de gairebé un milió d'euros que s'ha adjudicat a la baixa. S'espera un espai unificat de passeig fins a la platja on hi hauria elements per seure a contemplar el mar.

Es veuran afectats l'espai de la Punta, el passeig del Doctor Josep Maria Isern, el carrer del Port d'en Perris i el carrer del General Poch. S'han d'enderrocar els paviments actuals, substituir serveis i soterrament d'algunes línies. S'adequarà un nou paviment i se substituirà el mobiliar urbà i de jardineria.

Els treballs donen continuat a una controvertida reforma executada fins a la Punta, tot i que falten alguns detalls per acabar. S'han d'acabar els contenidors soterrats de la Punta amb un sistema de compactació per incrementar la capacitat. El regidor va explicar que el que faltava estava relacionat amb la instal·lació elèctrica.