Una llúdriga es passeja pel tram urbà del riu Llobregat a la Jonquera

Una llúdriga s'ha convertit en els darrers dies en la protagonista al tram urbà del Llobregat d'Empordà a la Jonquera. L'animal que es va deixar veure per primer cop la setmana passada a ple dia ha cridat l'atenció als veïns. De llúdrigues n'hi ha des que es van reintroduir als Aiguamolls de l'Empordà i la Conca de la Muga, però el que és menys habitual és que es deixin veure amb tanta facilitat i en un tram urbà del riu.

Des dels ponts que creuen el Llobregat al seu pas per la Jonquera, o els marges a peu de carrer hi ha una visió molt propera al riu per on hi ha l'animal que ha estat retratat i filmat. Joan Budó, regidor d'ERC a l'Ajuntament de la Jonquera però també un expert en fauna que dirigeix el Centre de Tortugues de l'Albera, ha explicat que a les conques dels rius "és un animal que torna a aparèixer després de la reintroducció". Amb la millora de les aigües s'ha anat escampant i ocupa tots els rius.

El biòleg explica que "periòdicament miro a diferents punts si hi fan excrements, sempre ho fan a les pedres que surten sobre l'aigua". Això li permet confirmar que "durant tot l'any hi ha llúdrigues". Ara bé, constata que "es fa difícil a vegades veure-la, és un animal nocturn i no es deixa veure".

Al carrer es va generar cert debat sobre si és una llúdriga o un visó americà. Budó ha explicat que és una llúdriga. El segon animal sí és més fàcil veure'l de dia i en entorns urbans.

El Llobregat d'Empordà és un afluent de la Muga. És un riu curt que neix al pic del Llobregat, passa per la Jonquera i rep les aigües del vessant sud de l'Albera. Té com a afluents el riu de Guilla, l'Orlina, el Ricardell, Merdançà i la riera de Torrelles. No sempre baixa amb aigua, ha passat alguns mesos de sequera, sobretot a l'estiu.

En aquest moment baixa aigua i s'hi pot veure l'habitual fauna del riu, peixos, granotes o cranc americà, i també llúdrigues com la que s'ha vist en els darrers dies.