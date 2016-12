Una bicicleta blanca recorda el ciclista atropellat mortalment a Roses

Una bicicleta blanca recorda el ciclista de 61 anys que va morir el 9 d'octubre quan un conductor drogat i que conduïa massa ràpid el va envestir a la carretera de Canyelles Petites a Roses (Alt Empordà). Mou-te en bici, l'Ajuntament de Roses i amics de la víctima han col·locat la bici aquest divendres al matí al lloc de l'accident per homenatjar el ciclista i llançar un toc d'alerta als conductors perquè siguin prudents i respectin les bicicletes.

És la quarta bici blanca que Mou-te en bici situa a punts de carreteres on ciclistes han perdut la vida. El president de l'entitat, Xavier Corominas, ha recordat que s'han personat com a acusació popular en la causa penal oberta contra el conductor i reclama màxima contundència a la justícia. "No va ser un accident, va ser un homicidi", ha afirmat l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan.