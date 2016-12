Una dona dels nassos repartirà 365 nassos de xocolata a Figueres

Figueres oferirà el 31 de desembre una nova acció teatralitzada amb l'home dels Nassos. Per al darrer dia de l'any del 2016 serà una dona dels nassos, en comptes del tradicional home, qui recorrerà la ciutat i ho farà regalant 365 nassos de xocolata blanca.

L'actor Xavi Sais, encarregat de l'acció, explica que buscant papers va descobrir d'on venia l'home dels nassos i de retruc el tió. «Es tracta d'un ritual precristià d'adoració a l'arbre de la fertilitat que també en deien arbre dels nassos, que cap al Pirineu oriental hi havia molta tradició», explica.

A la tradició hi apareix com a ésser viu de la fertilitat, esperit de la vida, però Sais va pensar «perquè punyetes ha de ser un home, com que sempre la tradició i la història s'ha vestit per als homes, potser ara cal tornar a revisar una mica i per què no la dona dels nassos». La teatralitzarà Aananda Noguera. La pastisseria Parc Bosch ha estat l'encarregada d'elaborar els 365 nassos, cada un diferent.

El pastisser, Marc Saguer, explica que «com que tothom té els nas diferent els farem d'un a un, i a mà». Si els menges abans de mitjanit es compleixen els desitjos. La dona dels nassos sortirà a les deu del matí del 31 de desembre i recorrerà la ciutat.

El 2013 l'acció va anar a càrrec de l'Aula de Teatre, que va fer uns grans nassos gegants. El 2014 el va protagonitzar l'actor Marc Sala amb un home dels nassos cansat i preocupat perquè se li acaba el temps i el 2015 va anar a càrrec d'Ettore Battaglia.