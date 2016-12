ERC acusa Figueres de falta de transparència i diu que la vaga era «evitable»

El grup d'ERC a l'oposició de Figueres va denunciar ahir «manca de transparència i planificació» en les negociacions amb els sindicats per resoldre la vaga, que es va produir la setmana passada. La formació, igual que aquest dimecres va fer C's, considera que el Govern municipal no ha actuat a l'altura de les circumstàncies i que tot i tenir les facultats per aturar la convocatòria no ho va gestionar bé.

Per això, reclamen que facin públics els costos reals que ha tingut l'acord signat amb sindicats com també els informes que, segons diuen, «advertien que no s'havien d'acceptar les peticions sindicals». També volen saber els costos que han tingut contractacions de comunicació per la crisi així com el cost de la contractació de camions d'altres poblacions per al dispositiu especial de neteja que es va fer en desconvocar-se la vaga.

La portaveu del grup, Agnès Lladó, també va denunciar que hi ha «contradiccions» entre el que havia dit l'Ajuntament abans de la culminació de l'acord del 24 de desembre. En aquest sentit, diu que com és possible que propostes que fins tres dies abans eren inviables i no assumibles per a les arques públiques ho fossin poc després.

«El Govern no ha sabut crear un clima de confiança tot i que la fi del contracte la sabíem des de fa quinze anys. Podien haver evitat aquesta situació que ha perjudicat ciutadans i comerciants i no ho van fer», insisteix Lladó. Amb tot, insisteixen que ara el que s'ha de fer és aclarir com ha anat tot el procés i afrontar el plec de condicions per posar a concurs el nou contracte de gestió de residus. «El que hem de fer és aconseguir el millor servei per a la ciutat», afirma.