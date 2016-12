La Fiscalia arxiva la denúncia d'Unió de Roses pel cas Royal Marine

La Fiscalia del Jutjat de Figueres ha arxivat la denúncia per prevaricació i malbaratament de cabals públics pel cas del Royal Marine II que va presentar el regidor José Antonio Valdera (que formava part d'Unió però que s'ha donat de baixa) i la Plataforma Ciutadana de Roses. Segons ha explicat l'advocat municipal, Carles Monguilod, el fiscal ha analitzat tota la documentació aportada pels demandants i ha considerat que no calia ni tant sols pràcticar diligències prèvies. "No ha vist cap indici dels delictes penals dels que els acusaven", insisteix.

L'alcaldessa, Montse Mindan, s'ha mostrat molt satisfeta amb la notícia i ha anunciat que reprendran la comissió d'investigació administrativa que va iniciar l'Ajuntament. A més, diu que reclamarà la dimissió de Valdera, tot recordant que tant ell com la plataforma van reclamar la seva i la de l'exalcalde i regidor, Carles Pàramo, que era batlle quan es va donar la llicència.

Fa anys que l'Ajuntament dedica esforços a resoldre la situació per l'alçada de l'edifici a l'avinguda del Port Joan, 2-20. Primer es va construir un bloc, el Royal Marine I amb quatre pisos i, posteriorment, el Royal Marine II, que tenia una alçada lleugerament superior. Davant d'això, els veïns del primer bloc van presentar una demanda.