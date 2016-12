Un incendi crema la terrassa exterior del macroprostíbul Paradise a la Jonquera

Un incendi ha cremat aquest divendres a la tarda la terrassa exterior del macroprostíbul Paradise a la Jonquera (Alt Empordà), segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc s'ha declarat poc abans de tres quarts de sis de la tarda i no ha afectat el local principal.

No obstant, els Mossos d'Esquadra han hagut de desallotjar 140 persones de l'interior del prostíbul però no hi ha hagut cap ferit. La terrassa afectada és una estructura annexa al local habilitada per bar i jacuzzi.

Fins al lloc s'hi ha desplaçat tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i sis dels Bombers de la Generalitat, que poc després de les sis de la tarda han donat per extingit l'incendi i han fet tasques de ventilació.