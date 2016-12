Busquen l´autor de l´incendi d´un cotxe a la zona de Santa Margarida de Roses

La Policia Local de Roses busca l´autor de l´incendi d´un cotxe a la zona de Santa Margarida de Roses. Consideren que darrere del foc d´un Nissan 300 hi ha intencionalitat.

Els fets van succeir durant la matinada de dijous a divendres. Pels volts de tres quarts de tres de la tarda, els serveis d´emergències van rebre l´avís que hi havia un cotxe cremant a l´avinguda de Santa Margarida. Ràpidament es van dirigir a la zona, a tocar d´uns apartaments.

Els Bombers van treballar per apagar les flames i la Policia Local de Roses va esbrinar qui era el propietari: un veí del poble que tenia el cotxe mig abandonat en aquest punt del municipi costaner. Quan hi van arribar els serveis d´emergències no van trobar l´autor de l´incendi però totes les proves indiquen que és intencionat i, per això, la Policia Local està buscant l´autor.

Aquesta setmana també van cremar dos vehicles a Sant Feliu de Guíxols i la setmana passada tres en una sola nit a la ciutat de Figueres.