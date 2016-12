La Fiscalia arxiva la denúncia per prevaricació pel cas Royal Marine

La Fiscalia del Jutjat de Figueres ha arxivat la denúncia per prevaricació i malbaratament de cabals públics pel cas del Royal Marine II que va presentar el regidor José Antonio Valdera –que formava part d'Unió (UMdC) però que s'ha donat de baixa– i la Plataforma Ciutadana de Roses. Segons ha explicat l'advocat municipal, Carles Monguilod, el fiscal ha analitzat tota la documentació aportada pels demandants i ha considerat que no calia ni tan sols practicar diligències prèvies. «No ha vist cap indici dels delictes penals dels que els acusaven», insisteix. L'alcaldessa, Montse Mindan, s'ha mostrat molt satisfeta i ha anunciat que reprendran la comissió d'investigació administrativa. A més, diu que reclamarà la dimissió de Valdera, tot recordant que tant ell com la plataforma van reclamar la seva i la de l'exalcalde i regidor Carles Pàramo, que era batlle quan es va donar la llicència.

El document polèmic va ser el conveni que va aprovar l'Ajuntament fa uns mesos en el qual s'acordava una indeminització de 2.2 milions d'euros per evitar l'execució de la sentència del 2008 que implicava l'enderroc de la quarta planta d'aquest edifici. Unió, que aleshores capitanejava Valdera tot i que ara s'ha donat de baixa i el partit li reclama l'acta, va veure irregularitats en la gestió. Especialment en el pagament de la indemnització, una part de la qual es va fer a la comunitat i la resta a dues mercantils. Mindan assegura que tot això va estar avalat pel jutjat i que la pròpia fiscalia considera que com es gestionés el pagament «no té cap rellevància en l'àmbit penal».

Tampoc considera que l'acord sigui més gravós per a les arques públiques perquè, tal i com sosté el magistrat, no es pot saber el que hauria costat a l'Ajuntament l'enderroc si no s'hagués arribat al pacte. L'alcaldessa assegura que estaven convençuts que tot s'havia fet correctament i que, per tant, ara es podrà reprendre la comissió que havia impulsat l'Ajuntament i que van haver d'aturar arran de la demanda. També diu que, igual que va fer Valdera, ella ara es planteja demanar la seva dimissió. «Va voler judicialitzar la política només per fer mal», insisteix.

Per la seva banda, Monguilod, que va comparèixer en la causa en nom de l'Ajuntament, diu que la Fiscalia va obrir diligències d'investigació però que el cas era tan clar que no va caler ni practicar-les perquè en cap cas, amb la documentació aportada, es veien indicis de cap dels delictes de prevaricació i malversació dels que se'ls acusava. UMdC i Plataforma Ciutadana de Roses poden presentar ara la denúncia directament al jutjat si no estan d'acord amb la resolució de la fiscalia.

Un llarg litigi

El litigi es va iniciar l'any 2008 i des d'aleshores l'Ajuntament dedica esforços a resoldre la situació per l'alçada de l'edifici a l'avinguda del Port Joan, 2-20.

Primer es va construir un bloc, el Royal Marine I, amb quatre pisos i, posteriorment, el Royal Marine II, que tenia una alçada lleugerament superior. Davant d'això, els veïns del primer bloc van presentar una demanda.