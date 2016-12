Un foc en una terrassa del club Paradise obliga a desallotjar unes 140 persones

Un incendi en una terrassa annexa al Club Paradise de la Jonquera va obligar ahir a la tarda a desallotjar de manera preventiva unes 140 persones que en aquell moment hi havia a l´interior del local. Les flames es van declarar pels volts de tres quarts de sis de la tarda i tot apunta que de manera fotuïta i possiblement per sobreescalfament d´uns llums que hi havia en aquesta zona exclusiva exterior i amb jacuzzis. S´hi van desplaçar fins a sis dotacions dels Bombers i tres patrulles dels Mossos, que són els que van decidir fer sortir els treballadors i clients preventivament.

El foc es va donar per apagat al cap de vint minuts tot i que durant una estona es va fer ventilació de les instal·lacions.

Tot i l´espectacularitat inicial de les flames, només s´hauria vist afectada aquesta zona i no es va haver de lamentar cap ferit.

L´alcaldessa, Sònia Martínez, va explicar que tot apuntava a un accident fortuït i que s´havia pogut extingir en molt poca estona. Malgrat això, l´incident va provocar molta expectació a la zona.