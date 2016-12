Roses reclama contundència a la Justícia en l´homenatge al ciclista mort

Una bicicleta blanca recorda des d'ahir el ciclista de 61 anys que va morir el passat 9 d'octubre quan un conductor drogat i que anava massa ràpid el va envestir a la carretera de Canyelles Petites de Roses. L'associació Mou-te en bici, l'Ajuntament del municipi i amics de la víctima li van retre homenatge i van llançar un toc d'alerta als conductors perquè siguin prudents i respectin les bicicletes. Aquesta és la quarta que l'entitat situa a punts de les carreteres catalanes on ciclistes han perdut la vida. El seu president, Xavier Corominas, va recordar que s'han personat com a acusació popular en la causa penal oberta contra el conductor i va reclamar la màxima contundència amb la justícia. «No va ser un accident, va ser un homicidi», va afirmar l'alcaldessa, Montse Mindan.

Que sigui l'última bicicleta blanca que calgui posar a les carreteres de les comarques gironines. Aquest és el desig tant dels amics de la víctima com de la plataforma. Corominas va explicar que la bicicleta blanca vol ser un homenatge a la víctima de l'accident i, també, una advertència als conductors. «Ha de ser un record per als automobilistes, perquè compleixin la normativa», va destacar.

És la quarta bicicleta blanca que la plataforma situa a carreteres gironines en els darrers anys, segons Corominas. La primera va ser a Montfullà, però la van substituir per una placa quan es van executar les obres del pas inferior de la via verda que reclamaven per millorar la seguretat d'aquest punt viari. També n'hi ha una a Sant Andreu Salou, a la GIV-6741a, on un ciclista va tenir un accident amb un cotxe, i una altra a la C-31 a Gualta, on un altre ciclista va perdre la vida després de ser atropellat per un camioner que conduïa begut i drogat. «És evident que és un acte que no voldríem repetir», va explica.

L'atropellament mortal de Roses és el primer cas en el que Mou-te en bici ha decidit personar-se com a acusació popular per reclamar la màxima pena per al conductor. «No se li pot dir accident, és un atropellament fruit d'una negligència criminal», va afirmar Corominas. Per això, també reclamen un enduriment del Codi Penal per a aquest tipus de sinistre. «Parlem d'algú que circulava al doble de la velocitat permesa i anava drogat», va recordar. En la mateixa línia, l'alcaldessa de Roses va demanar màxima contundència a la justícia. L'accident mortal va tenir lloc el passat 9 d'octubre. La víctima, un home de 61 anys, anava en bicicleta per la carretera quan un Porsche Cayenne el va envestir per darrere. El conductor, un francès de 38 anys, havia ingerit cocaïna i anava a velocitat excessiva. A conseqüència de l'envestida, la víctima va morir a l'acte. Després de passar a disposició judicial, el conductor va quedar en llibertat provisional.

Després de penjar la bicicleta, es va fer un minut de silenci en record a la víctima. Una fotografia de la víctima i un ram de flors coronen la bicicleta blanca. L'homenatge, senzill però sentit, va aplegar una vintena de persones a Roses.