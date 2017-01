Mor un motorista a l´Escala

Primer accident de trànsit mortal de l'any a les comarques de Girona.

Un motorista ha perdut la vida després d'encastar-se contra una paret al carrer Tarragona de l'Escala. La policia està investigant els fets.

Els fets han succeït cap a tres quarts d'una del migdia. Els serveis d'emergències quan hi han arribat no han pogut fer res per salvar la vida del motorista.

Al lloc, s'hi han desplaçat la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, el SEM i els Bombers.

Segons les primeres informacions, la víctima era un veí de la població i tenia 39 anys.