La cavalcada de Reis de Figueres s'iniciarà amb llançament de petards en diferents punts de la ciutat

La cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient de Figueres s'iniciarà aquest dijous a les set de la tarda amb una llançada de petards simultània a diferents punts de la ciutat. Amb l'objectiu d'esponjar el públic i garantir la seguretat dels assistents, l'Ajuntament ha decidit mantenir el recorregut ?estrenat l'any passat en el qual participaran prop de 300 figurants. A banda de l'espectacle pirotècnics, es preveuen més sorpreses que, de moment, el consistori no ha volgut revelar.

El recorregut de les carrosses s'iniciarà al final del carrer Nou i el seguici circularà després pel carrer Castelló i el de la Rutlla voltant la plaça Catalunya fins arribar al carrer Caamaño, fer la tradicional volta a la Rambla i emprendre el carrer Girona fins a la plaça de l'Ajuntament on es faran els discursos de Ses Majestats.

A la plaça Catalunya, per amenitzar l'espera als més petits, la companyia El Pot Petit oferirà un espectacle especialment dissenyat per a l'ocasió. A més, hi haurà un campament reial on els que s'hagin endarrerit amb la carta podran lliurar-la en mà als patges que hi haurà de guàrdia. A més i abans de la cavalcada, hi haurà el tradicional concurs de fanalets al Teatre Municipal El Jardí, que enguany incrementa el límit d'edat per participar-hi fins als deu anys.

Com cada any, l'Ajuntament ha organitzat un gran dispositiu de seguretat i de control de l'aforament dels diferents espais públics, en col·laboració amb els diversos serveis d'emergències i protecció civil. Per informar la ciutadania, també s'ha fet una bustiada amb el recorregut, els talls de carrers i les recomanacions per evitar problemes.

El canvi de recorregut es va iniciar l'any passat amb l'objectiu, precisament, de millorar la seguretat de l'esdeveniment i evitar aglomeracions. No se sap quin serà el motiu que enguany acompanyarà les principals carrosses dels Reis d'Orient però, com a novetat, l'any passat totes van comptar amb comparses musicals, personatges fantàstics, cavalls i, fins i tot, camells.