El «Cuponazo» de l'ONCE reparteix 100.000 € a Roses

L'Organització Nacional de Cecs (ONCE) ha repartit 100.000 euros a Roses, en el sorteig del passat 30 de desembre conegut com el «Cuponazo». El premi el va donar el venedor, Santiago Hurtado Montes, que va vendre un cupó electrònic al seu punt de venda de Riera Ginjoler per Terminal Punt de Venda (TPV) amb el qual el client pot triar el número que vol.

El «Cuponazo» ofereix tots els divendres, per tres euros, un premi a les cinc xifres més sèrie de 9 milions d'euros, i sis premis de 100.000. També ofereix l'opció del Cuponazo XXL que, per cinc euros, permet optar a un premi de 15 milions i 200.000 euros, respectivament. A més, es poden guanyar 134 premis de 25.000 euros a les 5 xifres del primer premi, que creixen fins a 40.000 euros al cupó a l'opció XXL. 800.000 premis menors més a les 4, 3 o 2 últimes xifres de les 6 extraccions de segona categoria.El guanyador de divendres es va endur precisament un dels segons premis de la primera modalitat.

L'any passat, l'ONCE va repartir prop de 49 milions d'euros a Catalunya. Entre els més detacats hi ha el que van donar amb el Sorteig de Nadal l'u de gener de 2016 de 5.6 milios en premis majors a Santa Bàrbara, Tarragona i Sabadell.