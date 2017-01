ERC reclama la construcció de l'escola Carme Guasch de Figueres

ERC de Figueres portarà al proper ple del 12 de gener una moció per instar tots els grups municipals a comprometre's per a la construcció de l'escola Carme Guasch , l'única de la ciutat que encara es troba en mòduls prefabricats i que està pendent d'un trasllat a l'antiga presó. La formació considera que la seva construcció és «prioritària i urgent». Per això, l'acord que presentaran preveu exigir al Govern de la Generalitat que emprengui totes les gestions necessàries per fer real la construcció del centre educatiu.

«Ens posem a disposició del ple per fer totes les gestions necessàries, amb la conselleria d'Economia i Hisenda (dirigida pel republicà, Oriol Junqueras), per obtenir el finançament per a la construcció de l'escola», afirma el regidor d'ERC, Jordi Giró. En aquest sentit, insisteix que aquest ha de ser un «compromís de ciutat» atesa la seva importància. Entre els acords que volen assolir, hi ha el de la creació d'una comissió on hi siguin representats membres de l'AMPA i la direcció de l'escola així com representants de l'Ajuntament amb l'objectiu d'«impulsar definitivament tots els tràmits necessaris per tal que es construeixi el nou edifici».

Els republicans recorden que l'escola va obrir portes l'any 2006 amb dos grups de P3 i que actualment compta amb més de 450 alumnes. Tot i que inicialment s'havia plantejat reconvertir les cel·les en aules, el projecte amb el qual fa temps que treballa l'ajuntament és amb la utilització de les instal·lacions construïdes i aixecar un edifici de nova planta a part dels terrenys de l'antic centre penitenciari on s'ubicarien els diferents cursos. Tot plegat, però, estaria pendent d'un conveni.