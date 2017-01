Mor un motorista de 39 anys després de xocar contra una paret a l'Escala

Un home de 39 anys, veí de l'Escala, va morir ahir al migdia després que la moto en què circulava xoqués contra el mur d'una casa al carrer Tarragona del municipi. L'accident s'ha produït en un tram de recta sense giravolts i, segons els Mossos, la víctima circulava sense casc i a gran velocitat. El fet que tampoc no hi hagués marques de frenada abans de l'impacte fa que els investigadors treballin amb la hipòtesi que fos un accident voluntari.

Els fets van tenir lloc pels volts de tres quarts d'una del migdia. El motorista va impactar contra el mur d'una casa i després va acabar topant amb una altra paret interior. Els serveis d'emergències (SEM) es van desplaçar fins al lloc del fatídic incident, juntament amb Policia Local, Mossos d'Esquadra i Bombers, però quan van arribar-hi ja no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima era veí del municipi i, segons les fonts consultades, treballava també en una empresa de mobles de l'Escala.

La policia va iniciar ahir les investigacions per intentar aclarir-ne les causes però una de les principals hipòtesis amb les quals treballen és que la víctima impactés contra la casa de manera voluntària per treure's la vida. Ho apuntaria el fet que anés sense casc, que circulés a una velocitat molt elevada en una zona urbana i que el xoc es produís en un tram en línia recta on no es va trobar cap senyal de frenada per evitar l'impacte.

Es tracta del primer accident mortal que es produeix a les comarques gironines només dos dies després d'iniciar-se el 2017.