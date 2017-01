El Parc dels Aiguamolls alerta d'una davallada de la població de pardals

El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha alertat a través de les seves xarxes socials que el 2017 ha començat amb un descens del 7% de pardals a l'Estat en relació a les dades registrades al 2015 i analitzades pel SEO.

Segons expliquen, la davallada d'aquesta espècie és més petita als ambients rurals que als urbans però, malgrat això, apunten que es tracta d'una tònica generalitzada a Catalunya. Entre les causes, apunten a la falta d'aliments, la contaminació atmosfèrica, l'efecte de les ones electromagnètiques, l'augment de les superfícies asfaltades, la disminució d'invertebrats i la competència o depredació d'altres espècies com ara la garsa. En aquest sentit, des del Parc es pregunten si aquesta situació acabarà provocant que aquest ocell tan comú deixi de ser un dels més abundants.