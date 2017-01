Recullen firmes per evitar el llançament de petards a la cavalcada de Reis de Figueres

L'ús de petards a Figueres per a anunciar l'inici de la cavalcada de Reis d'aquest pròxim dijous al vespre ha mobilitzat un sector animalista que rebutja aquest fet per les molèsties que pot causar a les persones i als animals que estiguin a prop del llançament. L'Associació GiroGats ha impulsat una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org. Aquest dimarts, a primera hora del matí, ja s'havien afegit 330 signatures després de la primera que va fer Gemma Soler.

Ismael Santos a les xarxes socials argumenta que l'ús de petards "ens sembla del tot innecessari, molest i perjudicial, tant per a les persones grans i malaltes, com per a les criatures i els animals. Fa poc, un gos va morir a causa dels petards de Cap d'Any". "Tots sabem què se celebra aquest dia afegeix, a més de ser una despesa innecessària".

Els promotors de la iniciativa tenen la intenció de fer arribar la sol·licitud de suprimir el llançament de petards a l'Ajuntament de Figueres abans d'aquest dijous al vespre.