Uns brètols trenquen el nen Jesús del pessebre de Cadaqués

Uns brètols van trencar la matinada de l'u de gener el metacrilat que protegia el pessebre que Cadaqués té instal·lat a la Rambla i, a més, van trencar els dos braços a la figura del nen Jesús que hi havia. L'Ajuntament el va reparar però, segons informava Ràdio Cap de Creus, la figura va aparèixer ahir de nou completament destrossada i esmicolada. Ara, el Naixement llueix sense la seva figura més representativa. Segons sembla, aquesta no és la primera vegada que es dóna una situació d'aquestes cartacterístiques. Per això, l'Ajuntament ja havia pres la mesura de posar el cobriment.