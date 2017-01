Recullen firmes en contra dels petards de la cavalcada dels Reis a Figueres

LAssociació GiroGats ha iniciat una recollida de signatures a través de la plataforma Change.org per evitar que es llancin petards el dia de la cavalcada de Reis a Figueres. L'entitat, que ja compta amb més de 400 signants, considera que es tracta d'un enorme trasbals per als animals i les persones i reclama a l'Ajuntament que reflexioni a més d'alertar que la situació podria generar poblemes de seguretat. Des del Govern, però, insisteixen que només hi ha previst llençar tres petards que avisin de l'inici del seguici i que se sentiran de manera simultània. «En cap cas es tractarà d'un espectacle pirotècnic», insisteixen fonts municipals.

La impulsora de la recollida de signatures és una associació sense ànim de lucre que ajuda a millorar les condicions de vida dels gats, ja sigui fent rescats, controlant colònies d'exemplars asilvestrats o buscant llars d'acollida. La campanya es va iniciar la nit de dilluns a dimarts i al tancament d'aquesta edició ja havien superat les 400 signatures. Al web s'hi poden llegir comentaris que parlen sobre com els petards espanten a animals i persones i que no veuen bé que s'utilitzin amb espectacles com ara una cavalcada de Reis.

L'Ajuntament va anunciar com una de les principals novetats que el tret de sortida del recorregut de Ses Majestats d'Orient serien un seguit de petards llançats de manera simultània en diferents punts de la ciutat. Malgrat això, ahir van assegurar que en cas cap serà un espectacle de focs d'artifici sinó que la intenció és que tres petards indiquin que s'ha començat la cavalcada, ja que la distància entre el punt on s'inicia (la plaça de la Creu de la Mà) i el lloc on s'acaba (la plaça de l'Ajuntament) és gran.

La campanya, però, reclama que es reconsideri la postura i li recorda que no només pot generar problemes en els animals que hi hagi a les cases sinó també per als que formin part del mateix seguici reial.