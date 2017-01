Vilafant aprova un pressupost de 4,7 milions amb 638.410 euros d'inversions

El ple on es va aprovar.

El ple on es va aprovar.

L'Ajuntament de Vilafant va aprovar ahir per ple el pressupost per aquest any, que ascendeix als 4.740.021 euros. El Govern municipal destaca que els comptes mantenen una congelació dels impostos i la continuació de la reducció de l'endeutament.

Pel que fa a les inversions,es preveu destinar-hi 638.410 euros i se centraran sobretot en els serveis bàsics com la millora de la xarxa d'aigua, urbanització i renovació de serveis, el carril bici o un itinerari per a vianants. També es contemplen mesures d'estalvi i eficiència energètica, la implantació de l'administració electrònica o la definició d'usos de la rectoria a través d'un procés de participació ciutadana.

D'altra banda, durant aquest any s'iniciarà la redacció del Pla General, el Pla Local d'Habitatge i es farà una previsió de recursos per a l'acollida de refugiats. També es continuaran les excavacions al conjunt de Palol de Sabaldòria, entre d'altres.