Figueres construirà un parc infantil per a nens discapacitats

L'Ajuntament de Figueres i l'Obra Social «la Caixa» han signat un conveni de col·laboració que inclou una aportació de 12.000 euros per a la construcció d'un parc infantil adaptat per a nens amb discapacitat al Parc de les Aigües, a tocar del Mas Torrent. Actualment, la ciutat ja disposa d'un espai d'aquestes característiques a la zona dels Jardins Puig Pujades. L'alcaldessa, Marta Felip, assegura que la construcció d'aquest parc «ajudarà a cobrir la mancança d'espais de jocs per a la mainada amb discapacitats, alhora que complirà amb el compromís electoral de fer 15 nous parcs infantils». D'altra banda, l'Ajuntament té previst presentar en les properes setmanes un projecte de parcs infantils temàtics que instal·larà a diversos punts.