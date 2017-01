Música, neu i molt de carbó per rebre els Tres Reis a Figueres

Música, neu pels ­carrers i carbó van encapçalar ahir la cavalcada de Reis a la ciutat de Figueres. Ses Majestats van arribar puntuals a la capital altempordanesa acompanyats d´un gran seguici, on no van faltar ballarines, personatges fantàstics, cavalls o dromedaris. El seguici es va iniciar a la plaça de la Creu de la Mà i durant dues hores va ­recórrer els principals carrers de la ciutat fins arribar a la plaça de l´Ajuntament. Malgrat la polèmica encesa els darrers dies, el tret de sortida a la celebració va ser un únic petard.

Més de 300 persones van formar part d´una espectacular cavalcalda on, de nou, la música va ser la protagonista i on, com a novetat, els carrers es van omplir de neu. La rua l´encapçalaven els Gegants i, com ja va fer-ho l´any passat, una carrossa del Consell d´Infants i també un grup de miners amb una carrossa amb carbó a punt per repartir entre aquells que aquest any no s´han acabat de portar bé. Tampoc hi van faltar els espectacles amb foc, el món de la fantasia, els carruatges i carrosses carregades de regals per repartir.

Ses Majestats van acabar el seguici al balcó de l´Ajuntament.



La carta «municipal»

Allà, l´alcaldessa, Marta Felip, va recordar que molts nens de molts països viuen situacions difícils i va assegurar que els de Figueres es porten bé. Als reis, els va demanar «força i energia» per encarar els reptes d´aquest any. Entre ells, el nou pavelló poliesportiu o nous parcs infantils pels barris.