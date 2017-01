Un pessic del segon premi de la Loteria del Nen, el 95379, toca a l'Escala

Sorpresa i alegria a una benzinera de l'Escalaque ha repartit part del segon premi del sorteig de Reis, el número 95379. Fa només un any que són administració oficial i aquest és el primer premi important que reparteixen. Fins dilluns, però, no sabran exactament quants dècims premiats han repartit ja que els números s'han venut a través de la màquina.

Aquest migdia, la notícia ha corregut entre els clients que venien a posar benzina i s'han trobat amb els responsables i treballadors de l'establiment brindant amb cava. De clients, però, no n'han vingut. "És molt difícil saber qui s'endú el premi perquè donem els números per màquina i surten automàtics", explica una de les treballadores, l'Antònia Rodríguez

La benzinera Empúries Oils fa dotze anys que està oberta i, a banda dels serveis habituals d'aquest tipus d'establiments, també és punt oficial de loteria estatal des de fa poc més d'un any. Aquest divendres, la notícia ha corregut ràpid entre clients i habituals de la benzinera. Els responsables de l'establiment han penjat a la porta d'entrada el cartell de venut del segon premi, el 95379.

Aquest és el primer premi important que reparteixen, tot i que abans havien venut també un segon premi de la Grossa de Cap d'Any. Ara, però, no poden vendre loteria catalana perquè són administració oficial de la loteria estatal i és incompatible.

Una de les treballadores de la benzinera, Antònia Rodríguez, ha explicat que han rebut amb sorpresa la notícia. "Ens han trucat per avisar i ens hem posat molt contents", assegura. A la benzinera s'ha obert cava per brindar pel premi, que esperen que els porti més clients.

Trobar afortunats, però, ha estat més difícil. Els números s'han venut a través de la màquina i, per tant, moltes vegades el client només demana un dècim del sorteig de Reis i la màquina li dóna un número de manera automàtica. Rodríguez explica que fins dilluns no sabran exactament quants dècims han repartit. "De moment, per aquí no han vingut clients premiats", ha dit.

El segon premi de la Loteria del Nen també s'ha venut parcialment als municipis catalans de Barcelona, Manresa, Castelldefels i Moià.

Es tracta d'un número molt repartit a tot Espanya, que està premiat amb 750.000 euros per sèrie, és a dir, un total de 75.000 euros al dècim.

Concretament, a Moià s'ha venut al número 3 del carrer Sant Antoni; a Castelldefels al carrer Pompeu Fabra número 5; a Barcelona en Gran de Sant Andreu 168 i a Manresa a l'avinguda Bases de Manresa 94.



El primer i el tercer premi

El número 08.354 ha estat premiat amb la Grossa de la Rifa Extraordinari de Reis, dotada amb dos milions d'euros per sèrie. El primer premi s'ha venut a València, en l'administració número 3 de la població de Torrent.

Mentrestant, el tercer premi ha estat per al número 85.073, dotat amb 250.000 euros per sèrie, i ha estat venut en l'administració número 2 de Benetússer a València.

L'any passat Badalona, Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Barcelona i Lleida van vendre part del primer premi dotat amb 200.000 euros per dècim i dos milions d'euros la sèrie.

Els dècims que acabin en 6.438 o 5.348 rebran 3.500 euros. A més, aquestes són les 14 terminacions de tres xifres per les quals cada butlleta rebrà 1.000 euros: 711, 827, 423, 017, 620, 411, 382, 806, 088, 992, 944, 900, 556 i 173. Els acabats en 62, 71, 70, 73 i 81 rebran 400 euros.

Els reintegraments han estat el 4 i els especials, el 3 i 3l 2. En aquesta rifa, celebrada a les 12.00 hores en el Círculo de Bellas Artes de Madrid pel sistema de bombos múltiples, s'han repartit 630 milions d'euros en premis, a través de 40 sèries de 100.000 bitllets cadascuna --200 euros el bitllet i 20 euros el dècim--, segons Loteries i Apostes de l'Estat (LAE).