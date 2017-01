La tramuntana obliga Ses Majestats a arribar per terra i no per mar

Els Reis Orient van arribar ahir cap a dos quarts de vuit a l´Escala. Ho van haver de fer per terra i no per mar perquè la forta tramuntana que bufava els va impedir arribar-hi en barca. Per això, Ses Majestats van fer la seva entrada per la confluència de l´avinguda Ave Maria i la plaça de les Escoles i, a l´alçada de l´Ample, van agafar els seus cavalls per recórrer el nucli antic fins a l´ajuntament.