Cobreixen la zona on es van trobar restes d´una muralla a Cadaqués

La zona on es va localitzar part d'una muralla d'entre els segles XVII i XVII a Cadaqués s'ha cobert de terra. El regidor d'Urbanisme, Santi Sanés, ha explicat que s'ha pres la mesura per protegir l'espai i que estan a l'espera d'un informe de l'arqueòloga per decidir què fan amb els contenidors soterrats que s'havien de reubicar en aquest punt, a es Portal. De fet, des dels serveis territorials de Cultura ja van confirmar a aquest diari fa unes setmanes que la instal·lació no es podria fer en aquesta zona tot i que Sanés diu que encara no han decidit què faran.

La setmana passada va visitar la zona l'arqueòloga Anna Maria Puig i es va decidir tapar el forat que s'havia fet per posar els contenidors i arran del qual es va localitzar el tram de l'antiga fortificació. Tal i com va explicar el director de Cultura a Girona, Francesc Ten, a aquest diari els arqueòlegs van analitzar les restes i i van concloure que es tractaria d'un revellí, una fortificació triangular utilitzada per a protegir del foc creuat.

En concret, creuen que podria datar d'entre els segles XVII i XVIII. Així ho constatarien també uns plànols francesos amb els que s'ha contrastat la troballa.

Per això, va assegurar que no es podrien instal·lar allà i que caldria veure si ho podien fer al costat, si no apareixen noves restes i si hi ha suficient espai. En aquest sentit, Sanés assegura que encara no hi ha res decidit. «Esperarem a tenir l'informe de l'arqueòloga per decidir què fem, si els posem en un altre lloc o mirem de situar-los al costat», explica.

El nucli de Cadaqués estava emmurallat a l'època medieval i la moderna tot i que no se'n conservarien massa restes.

Poques restes conservades

De l'antiga muralla medieval, precisament, en queda la torre des Baluard i un dels portals, el que donava accés al recinte fortificat des de la platja del municipi. Aquesta, a diferència del tram localitzat ara, dataria d'entre els segles XIII i X. També hi hauria construccions posteriors.