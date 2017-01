L´obra per fer un carril bici al camí vell de Vilatenim, pendent de licitació

n L'Ajuntament de Figueres està a punt de posar a licitació les obres d'adequació per fer un camí verd per a vianants i bicicletes en un tram del camí vell de Vilatenim. L'actuació la va anunciar l'alcaldessa, Marta Felip, a finals de 2015 amb l'objectiu de millorar la connectivitat a la zona, on ara s'estan fent les obres de desdoblament de la C-260. A banda d'això, la voluntat és també dotar de nous punts de circulació a dues rodes en una ciutat on al centre és de difícil implamentació.

La capital altempordanesa només compta amb dos trams on hi ha implantat aquest espai destinat a la circulació sostenible: una part de la ronda sud i una altra des de la plaça Elíptica a la carretera de Llançà. El projecte d'adequació d'aquest carril bici fa temps que està redactat i valorat en poc més de 80.000 euros.