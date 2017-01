El Pla Educatiu d´Entorn de Castelló celebra deu anys

n El Pla Educatiu d'Entorn de Castelló d'Empúries celebra la seva primera dècada de funcionament amb l'objectiu de replantejar les noves línies que cal prioritzar. Des de l'Ajuntament recorden que durant aquests deu anys s'han realitzat múltiples accions adreçades a l'alumnat i a la comunitat educativa en general. En el marc de la celebració, l'Ajuntament ha editat uns calendaris amb les diferents activitats del projecte adreçades a l'alumnat de primària, de secundària i també a les famílies (tallers de reforç escolar, xerrades per a la família o activitats de Nadal). Cada centre educatiu n'ha repartit un exemplar per alumne. El Pla, liderat conjuntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, és un projecte transversal on col·laboren i participen diverses agents entre els quals hi ha els centres educatius, les famílies, l'alumnat, les entitats i les associacions.