Roses millora el paviment del pavelló i adapta la pista a la normativa

n L'Ajuntament de Roses ha aprofitat l'aturada de les competicions esportives d'aquestes festes de Nadal per millorar el paviment del pavelló i adaptar la pista a la normativa de la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) amb l'objectiu de poder acollir partits de categories superiors. Segons Emporda TV, també s'aprofitarà l'actuació per reparar petits desperfectes detectats.

La mesura s'ha adoptat amb l'0bjectiu principal d'adaptar les dimensions i el marcatge dels diferents camps a les normes establertes per la federació, que fins ara no es complien. El nou marcatge implicarà dimensionar-hi quatre camps de bàsquet, un camp d'handbol (que també servirà per practicar-hi futbol sala), dos camps petits d'handbol i dos més de voleibol.

D'altra banda, s'ha aprofitat l'actuació per millorar algunes parts que han patit desgast. Concretament, s'hi ha fet una intervenció per tal de millorar l'adherència de les capes posteriors i, a més, s'hi farà un tractament per dotar la pista de més elasticitat i lliscament.