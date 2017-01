Vilafant i Figueres abordaran junts amb el pla general tot l´entorn del TAV

Els Ajuntaments de Figueres i Vilafant tenen previst abordar conjuntament amb els respectius POUM l'impuls a l'entorn de l'estació del TAV. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, es va posar en contacte amb la de Vilafant, Consol Cantenys, per demanar-li col·laboració tenint en compte que el municipi ha encarregat recentment l'elaboració del nou planejament. Cantenys assegura que veuen bé la iniciativa i que quan tinguin el primer document s'hi reuniran per coordinar-se.

Vilafant va adjudicar la redacció del Pla fa dos mesos. Figueres, en canvi, va iniciar els primers tràmits i tallers de participació ciutadana però des d'abans de les eleccions de 2015 que té el procés aturat. Malgrat això, Felip va assegurar a aquest diari fa poques setmanes que tenen la intenció de reprendre els treballs en les properes setmanes sota la coordinació del director de Serveis Urbans, que ara també s'encarregarà d'Urbanisme després que el concurs per cobrir la plaça quedés desert. A més, s'han compromès a tenir a punt l'aprovació inicial del document abans que s'acabi aquest nou any. L'alcaldessa va manifestar que hi ha molts temes que depenen del nou planejament i que un d'ells és, precisament, el desenvolupament a l'entorn d'aquesta zona. Per això, es va posar en contacte amb Cantenys.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilafant diu que «tot just estem començant a treballar amb l'equip tècnic per tenir una primera proposta per debatre i discutir». En aquest sentit, afegeix que «li vaig dir que quan tinguéssim el primer document ens asseuríem a veure com ho podem coordinar per anar de la mà, perquè crec també que hem d'anarjunts». «Nosaltres anirem avançant però és evident que en el sector que coincidim en termes de cada municipi cal parlar», insisteix.

Vilafant, de fet, fa temps que treballa en el desenvolupament d'aquesta zona. En els darrers anys ha encarregat diversos estudis i recentment ha realitzat un pla de participació ciutadana per definir quins serveis calen tant al municipi com a la comarca. Les previsions que aquest diari va avançar contemplarien un gran sector residencial amb fins a 450 habitatges i un altre sector de les mateixes dimensions per a empreses del sector terciari i comerços.

També s'hi preveuen usos hotelers, tenint en compte que Vilafant no disposa de cap establiment d'aquestes característiques i a Figueres l'oferta és escassa. Oficines d'informació o serveis com ara el lloguer de vehicles són altres de les propostes que hi ha sobre la taula. En total, es calcula que la inversió per urbanitzar tot l'entorn se situaria en els 11 milions d'euros.