Figueres planteja ampliar línies d´ESO als Cendrassos i al Monturiol

n L'Ajuntament de Figueres ha proposat al Departament d'Ensenyament la possibilitat d'ampliar entre tres i quatre línies d'ESO als instituts Cendrassos i el Narcís Monturiol. El govern local considera que aquests centres disposen d'espai per poder ampliar línies sense necessitat d'haver d'instal·lar-hi mòduls prefabricats ni fer-hi obres d'ampliació. Tot i que encara no hi ha confirmació oficial, sembla que la Generalitat ho veuria bé. L'alcaldessa, Marta Felip, va manifestar fa uns mesos que, segons les dades d'escolarització de què disposen, de cara al curs vinent hi haurà necessitat de tenir més línies per encabir els alumnes no només de Figueres sinó també de la resta de la comarca. Felip considera que ha de ser la capital altempordanesa qui ho assumeixi.

Segons indica l'alcaldessa, la taula mixta de planificació ha conclòs que calen un mínim de tres línies amb possibilitat d'una quarta. Les necessitats venen donades pels nens nascuts abans de la crisi que ara han de passar a secundària. En aquest sentit, l'alcaldessa creu que Figueres ha d'exercir de capital de comarcal i que no es faci un centre nou en un altre espai perquè cal que els joves es barregin, en vinguin de la resta de la comarca i així no crear diferències entre la ciutat i la resta de municipis. En aquest sentit, en un xat al setmanari Empordà va indicar que «a falta de confirmació definitiva pel Departament i amb tota la prudència que requereix el tema, s'ha plantejat a Ensenyament la possibilitat d'ampliar línies a institut Cendrassos i al Narcís Monturiol perquè disposen d'espai suficient per acollir-ne més sense haver de posar-hi mòduls o fer-hi obres d'ampliació».

Precisament, aquest posicionament li ha costat a Figueres algunes crítiques, com la protesta que van protagonitzar pares i alumnes de Peralada que han posat a disposició del departament les antigues escoles per aquesta finalitat.

Vilafant també reclama

D'altra banda, Vilafant va presentar diumenge passat unes pancartes reivindicatives que han creat els alumnes per reclamar a la Generalitat que construeixi un nou institut, ara en barracons. L'acte el va organitzar la plataforma pro Institut de Vilafant, que fa temps que reinvidica un centre d'obra nova.