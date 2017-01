El PDECat reclama a ERC que intercedeixi amb Economia per desencallar l'escola Carme Guasch

El Partit Demòcrata (PDECat) de Figueres reclama al grup municipal d'ERC, a l'oposició de Figueres, que intercedeixi davant la conselleria d'Economia de la Generalitat per tal de desencallar la construcció de l'escola Carme Guasch a l'antiga presó de la ciutat. La formació emplaça públicament el partit a treballar «conjuntament» amb l'equip de govern per aconseguir que els pressupostos de la Generalitat incloguin una partida als pressupostos d'aquest any.

«Formulem aquesta petició després de veure, amb sorpresa i perplexitat, que ERC ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple municipal amb l'objectiu d'«impulsar definitivament tots els tràmits necessaris per tal que es construeixi el nou edifici». En aquest sentit, insisteixen que des del Govern s'han fet tots les gestions a l'abast de l'Ajuntament per aconseguir que es faci el nou centre (l'únic de la ciutat que continua en barracons).

«Fins i tot, el departament d'Ensenyament ha recepcionat l'edifici per tal que pugui acollir el nou centre», afegeixen. Amb tot i tal i com va assegurar l'alcaldessa, Marta Felip, a Diari de Girona aquesta mateixa setmana, diuen que només cal que la conselleria d'Economia –liderada per ERC– pressuposti l'equipament.

«Des del Partit Demòcrata lamentem que ERC distorsioni la realitat i la frivolitzi presentant una moció, a tall de cortina de fum, davant d'un problema que sensibilitza tant la comunitat educativa de la ciutat i sobre el qual fa tant temps que s'està treballant de manera rigorosa i efectiva», van afirmar en un comunicat.