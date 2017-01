Dos detinguts a la Jonquera per transportar dos quilos de marihuana al cotxe

Agents de la Guàrdia Civil també van detenir dos homes de nacionalitat francesa per un presumpte delicte contra la salut pública a la Jonquera. Les detencions es van produir sobre les dues de la matinada del passat 3 de gener quan els agents van aturar un vehicle amb matricula francesa que circulava en direcció a França i on hi viatjaven dues persones. Una vegada identificats, en inspeccionar els agents el maleter, van sospitar que el seu lateral podria estar manipulat. Van comprovar com en un buit sota la tapisseria es trobaven diverses borses que contenien marihuana, amb un pes de dos quilos.

Els ocupants van quedar detinguts i van ser entregats, juntament amb el material intervingut, al jutjat de guàrdia de Figueres.