El Bisbat de Girona relleva per sorpresa el rector de Castelló d'Empúries

El Bisbat de Girona relleva per sorpresa el rector de Castelló d'Empúries Emporda.info

El Bisbat de Girona ha rellevat el rector de la parròquia de Santa Maria de Castelló d´Empúries, mossèn Ferran Jarabo, que va ser nomenat l´any 2012 –juntament amb la parròquia de Vilanova de la Muga. Des del 2014, també era l´administrador parroquial de Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià. Fa nou mesos, mossèn Ferran va patir un sever accident de trànsit que li va deixar seqüeles físiques de les quals encara s´està recuperant. Fonts del Bisbat indiquen que es tracta d´una fórmula provisional per facilitar la recuperació del mossèn, que s´ha vist impossibilitat durant aquests últims mesos.

El rector va donar a conèixer la notícia de la seva marxa de Castelló en les misses que va oficiar aquest diumenge passat, sense amagar, però, la seva sorpresa pel relleu. "Just quan m´estava recuperant de l´accident, m´arriba l´hora de marxar", lamentava el rector, que s´havia involucrat plenament en les obres de rehabilitació de la Basílica de Santa Maria de Castelló d´Empúries. Mossèn Ferran troba curt el període de quatre anys per poder fer visibles els treballs que s´havia proposat l´any 2012 quan va aterrar a la parròquia, que havia quedat orfe després de la mort de mossèn Narcís Costabella.

El Bisbat de Girona no ha donat, encara, per oficial el relleu de mossèn Ferran Jarabo i, per tant, es reserva el nom del subs­titut. Es tractaria, segons fonts de la diòcesi, d´una retirada temporal, fins que el rector superés les seqüeles de l´accident. Ferran Jarabo va ser ordenat sacerdot ara farà vint anys, i també ha estat professor estable de l´Institut Superior de Ciències Religioses.